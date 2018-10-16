По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,581 млн и 26,991 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 36). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активных заявок по доллару на сумму более 65,572 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1400 – 28 000

28,1200 – 1 000

28,1200 – 150 000

28,1100 – 30 000

28,1100 – 100 000

28,1100 – 120 000

28,1100 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0800 – 50 005

28,1000 – 10 000

28,1000 – 1 000

28,1100 – 1 000

28,1200 – 10 000

28,1200 – 2 000

28,1200 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1540 грн. (предыдущий 28,0789)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1020 грн. (предыдущий 28,0304)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.