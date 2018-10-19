Samsung приобрела аналитическую компанию

Samsung Electronics сообщила о приобретении Zhilabs, начинающей компании из Барселоны, занимающейся анализом сетей в режиме реального времени.

Samsung полагает, что это облегчит переход от технологий 4G к поколению 5G.

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Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Zhilabs будет целиком принадлежать Samsung, но продолжит самостоятельную деятельность с собственным руководством.

Приобретение Zhilabs является частью инициативы Samsung, объявленной ещё в августе: в её рамках компания планирует потратить 25 триллионов вон (около $22 млрд.) на предприятия, работающие в области искусственного интеллекта, 5G, компонентов для самоходных автомобилей и биофармацевтических технологий.

К услугам Zhilabs, основанной в 2008 году, прибегают многие крупные клиенты, включая Hewlett Packard Enterprise, Vodafone и Telefonica, для анализа и тестирования производительности сетей в режиме реального времени.

Поскольку решения компании позволяют автоматически обнаруживать и исправлять проблемы со службами, технологии Zhilabs с применением искусственного интеллекта помогут Samsung развивать новые перспективные услуги, связанные с индустрией интернета вещей и интеллектуальных автомобилей.