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Разоблачена банда мошенников, которые обещали украинцам дешевые авто из-за рубежа

Разоблачена банда мошенников, которые обещали украинцам дешевые авто из-за рубежа

Правоохранители разоблачили межрегиональную банду автомошенников, которая за год обманула людей более чем на 4 миллиона гривен.

Задержали десять подозреваемых. Аферисты создали ряд фиктивных фирм и открыли офисы в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях. Мошенники искали желающих приобрести за рубежом автомобили по цене ниже рыночной.

Но предупреждали, что надо лишь немного машину подождать, но до того оплатить треть стоимости. Обещали вернуть деньги, если товар не поступит. Авто, как и собственно денег, клиенты так и не получали. Пострадавших пока несколько десятков, однако правоохранители уверены, что на самом деле обманутых гораздо больше.

По материалам ТСН
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