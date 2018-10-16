Вновь созданная компания "Нафтогаз Трейдинг" начала продажи газа

Вновь созданная компания ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», входящая в группу “Нафтогаз”, начала продажи газа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“Нафтогаз Трейдинг 12 октября заключил первые сделки купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже осуществлена ​​поставка газа потребителям”, – говорится в сообщении.

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день в соответствии с изменением цены на европейском рынке и колебаний курса гривны.

«Новая модель реализации газа является гибкой и удобной как для поставщика, так и для потребителя. Ее внедрение будет способствовать развитию украинского газового рынка и приближению его к мировым стандартам», – отметил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.