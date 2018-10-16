Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 70 0

Вновь созданная компания "Нафтогаз Трейдинг" начала продажи газа

Вновь созданная компания "Нафтогаз Трейдинг" начала продажи газа

Вновь созданная компания ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», входящая в группу “Нафтогаз”, начала продажи газа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“Нафтогаз Трейдинг 12 октября заключил первые сделки купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже осуществлена ​​поставка газа потребителям”, – говорится в сообщении.

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день в соответствии с изменением цены на европейском рынке и колебаний курса гривны.

«Новая модель реализации газа является гибкой и удобной как для поставщика, так и для потребителя. Ее внедрение будет способствовать развитию украинского газового рынка и приближению его к мировым стандартам», – отметил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина