Volkswagen планирует делать скидки владельцам дизельных авто при замене машин

Volkswagen Group намерена предлагать владельцам дизельных автомобилей концерна скидки и бонусы при покупке более экологичных машин компании.

Как говорится в сообщении немецкого производителя, «владельцы автомобилей в 14 городах Германии, признанных федеральным правительством городами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, и в их пригородах смогут воспользоваться новыми бонусами при замене автомобиля».

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«Эти бонусы будут выплачены сверх ликвидационной стоимости старого дизельного авто при его обмене на новый автомобиль классов “Евро-4” и “Евро-5” от любого бренда автоконцерна»,— подчеркнули в Volkswagen Group.

В число городов, где будет действовать эта программа, входят Гамбург, Мюнхен, Кельн, Штутгарт и Дюссельдорф. Сумма бонуса зависит от стоимости старого автомобиля и будет варьироваться от €500 до €7 тыс.

Кроме того, на территории всей Германии будет действовать программа скидок при покупке более экологичного авто. Она распространяется на дизельные автомобили стандартов от «Евро-1» до «Евро-4», выпущенные от 10 до 25 лет назад. Размер такой скидки составит от €1500 до €8 тыс. в зависимости от стоимости старого автомобиля.

Таким образом, некоторые владельцы получат от VW Group скидку и бонус в размере свыше €10 тыс.