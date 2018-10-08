Volkswagen решил проблему экологического соответствия для всех популярных моделей

Volkswagen объявил, что все его самые популярные модели уже соответствуют новому тесту уровня выбросов вредных веществ и расхода топлива, который называется WLTP.

С прошлого месяца все новые автомобили, продаваемые на Старом Континенте, должны соответствовать тесту WLTP. Он более точен. Чтобы пройти этот тест, автомобили должны оснащаться особым фильтром, после чего их тестируют на специальных площадках.

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Большинство автопроизводителей не могут своевременно перестроиться под новые правила. В результате производство некоторых моделей приостановлено. Так, например, компания Audi по этой причине временно приостановила в Европе и на других рынках продажи RS3 Sportback и седана RS3. Их серийное производство планируют возобновить через несколько месяцев.

«На новые тесты мы тратим в 2-3 раза больше времени, чем раньше. Нам приходится тестировать отдельно даже специальные версии», — сказал Томас Зан, глава VW по маркетингу и продажам.

В результате, в сентябре по предварительной информации продажи VW Group снизились на пяти крупнейших европейских рынках, включая Германию. Но сейчас уже все самые популярные модели Volkswagen прошли проверку WLTP.