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В Германии время в пути в рамках командировок приравняли к рабочему

В Германии время в пути в рамках командировок приравняли к рабочему

Время в пути в рамках официальной командировки также считается частью рабочего дня, но при условии, если работник путешествует по согласованному с начальством маршруту.

Такое решение принял Федеральный трудовой суд Германии.

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Работники, которые работают на полях или часто должны ездить за границу, могут требовать дополнительной оплаты от своего работодателя.

«Если работодатель временно отправляет работника за границу, поездки в и с удаленного рабочего места осуществляются исключительно в интересах работодателя, и поэтому они, как правило, должны вознаграждаться, как работа», – сказали судьи.

По материалам Комментарии
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