Украинцы стали меньше ездить на работу в Польшу

В Польше на четверть сократилось количество приглашений на работу для украинцев.

Об этом говорится в соответствующем отчете Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, передает Радио Польша.

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По мнению председателя комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кулаги, главными причинами сокращения количества приглашений на работу для украинцев являются изменение трудового законодательства, введение безвизового режима с Украиной и отток сезонных работников из Украины дальше на запад.

“Я бы выделил три основные причины тенденции сокращения количества зарегистрированных в Польше заявок на трудоустройство граждан из Украины. Во-первых, это изменения соответствующего законодательства, согласно которым, с 1 января 2018 заявки на трудоустройство иностранцев стали платными. В рамках этих изменений также были предприняты меры по пресечению торговли фиктивными заявками. Во-вторых, в I половине 2017 года еще не действовал безвизовый режим с Украиной – несмотря на то, что заявка работодателя все еще необходима для легального трудоустройства в Польше на основании биометрического паспорта, возможность свободного пребывания в Шенгенской зоне также способствует незаконному трудоустройству без необходимых документов, в основном в других странах ЕС. В-третьих, Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ, в первой половине 2018 года украинцы все чаще выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны, а также Израиль”, – отметил эксперт.

Согласно рапорту Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в первой половине 2018 года было зарегистрировано 692, 4 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины. Это на 212,3 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2017 года.