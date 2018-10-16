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В Раде рассказали, финансирование каких отраслей сократят в 2019 году

В Раде рассказали, финансирование каких отраслей сократят в 2019 году

В проекте госбюджета на 2019 год были уменьшены расходы в нескольких сферах.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Сергей Мельник.

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В частности, по его словам, урезали бюджет общественного вещания и фонда регионального развития.

“Сейчас уже частично уменьшили общественное телевидение. Это 816 миллионов гривен, которые направили на медицину. Во-вторых, уменьшили программу “Питьевая вода”, с которой вообще не было использовано ни копейки. ДФР (государственный фонд регионального развития, – ред.) было частично уменьшено. За этот счет увеличен фонд социального экономического развития. ДФР дополнительно увеличен на 4,5 миллиарда гривен”, – сообщил Мельник.

Нардеп добавил, что финансирование отдельных отраслей остается на уровне прошлого года.

“Весь правоохранительный и судебный сектор мы оставляем на уровне прошлого года. То есть привязка к прожиточному (минимуму, – ред.) 2018 года”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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