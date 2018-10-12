Межбанк: доллар к 28,04 подняли покупки нерезидентов, поддержанные спросом импортеров и банков

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 1,31 коп., на торгах четверга понизился на 11,97 коп., оказавшись на уровне 28,03 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив «заметные» 10,94 коп., составил 28,02 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 октября с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 27,97/28,00 UAH/USD на ранних покупках нерезидентов. К 10.22 доллар немного замедлил рост (27,97/27,99), однако уже в 10.58 поднялся до 28,02/28,04 UAH/USD стараниями появившихся на рынке импортеров. Эти котировки «американца» оставались действующими до полудня, и эта локальная «заморозка» восходящего тренда привела к появлению на рынке экспортеров с их продажами СКВ.

Судя по всему, держатели СКВ не дождались пролонгации роста, приняв решение о продажах, который около 12.15 немного понизили действующие цены доллара к цифре 28,01/28,03 UAH/USD.

До 13.00 эти цены не менялись, но в этот час продавцы ушли на обед, вызвав отскок курса «американца» до 28,04/28,06 UAH/USD.

Новая полоса стабильности затянулась до 13.50, когда очередная волна покупок снова подняла курс СКВ до 28,05/28,07 UAH/USD.

С 15.00 на уже опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание доллара малообъемными покупками спекулянтов, поднявшими цену СКВ до 28,07/28,10 UAH/USD.

Эти курсы оставались стабильными до самого закрытия торгов.

Большинство сделок на межбанке 18 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,03 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,045 / 28,065

евро – 32,321 / 32,333

российский рубль – 0,4277 / 0,4283

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1496 / 1,1497

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