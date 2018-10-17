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Google Maps получил полезные для электромобилистов обновления

Google Maps получил полезные для электромобилистов обновления

В последнем обновлении Google Maps появилась функция прокладки кратчайшего пути к ближайшей электромобильной зарядной станции (ЭЗС), а также доступ к другой полезной информации.

Сейчас приложение содержит данные о множестве зарядных станций, однако разработчики Google Maps пошли дальше. Уже в ближайшее время на карте можно будет увидеть не только сами ЭЗС, но считывать такую информацию, как количество и типы доступных портов, скорость зарядки, рейтинг конкретной станции среди электромобилистов, которые пользовались ее услугами. Если в батареях электромобиля (EV) осталось достаточно энергии, это позволит вам выбрать наиболее подходящую ЭЗС в конкретном районе.

Обновленное приложение доступно для Android и iOS.

Сейчас Google Maps содержит данные об ЭЗС Tesla и Chargepoint (весь мир). Для США в базу данных сервиса включена информация о зарядных сетях SemaConnect, EVgo и Blink. Британские электромобилисты имеют возможность получить информацию по сетям Chargemaster и Point, в то время как в Австралии и Новой Зеландии они имеют доступ к данным об ЭЗС Chargefox.

В Украине на данный момент Google Maps предоставляет ограниченную информацию по ЭЗС.

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По материалам enkorr
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