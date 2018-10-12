Отца-должника из Печерска заставили уплатить 800 тысяч гривен алиментов

Столичное управление юстиции озвучило наибольшие суммы долгов по алиментам, которые сейчас находятся в отделах исполнительной службы. Рекордсмен Печерский район – более 906 тыс. грн, пишет Сегодня.

В других районах суммы долгов распределились следующим образом: Шевченковский – более 731 тыс. грн, Деснянский – 412 тыс. грн, Оболонский – более 236 тыс. грн, Дарницкий более 349 тыс. грн, Святошинский – более 255 тыс. грн.

По словам начальника столичного управления юстиции Станислава Куценко, одна из самых крупных сумм долгов по алиментам находилась на исполнении у государственных исполнителей Печерского района, и они заставили “отца” выплатить деньги ребенку.

“Отец не платил алименты с 2015 года – почти 800 тысяч гривен, но на днях перевел на счет ребенка всю задолженность сумму. Естественно, что это он сделал после вмешательства сотрудников ГИС (Государственной исполнительной службы), в рамках действия закона, который вступил в силу в августе этого года. Благодаря вступившему в силу документу теперь дети получают средства от родителей, которые не платили алименты годами”, – рассказал Станислав Куценко.

Он добавляет, что в рамках действия закона Дарницкий отдел государственной исполнительной службы заставил отца выплатить одним платежом 205 тысяч гривен 16-летнему мальчику Диме, который десять лет не получал средств от своего отца на развитие и досуг.

Напомним, в августе этого года вступил в действие новый закон, направленный на защиту прав детей. Благодаря ему столичное управление юстиции уже вынудило уплатить более 200 миллионов гривен алиментов по почти 27 тысячах производств в этом году.