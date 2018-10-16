Hyundai наделит автомобили уникальной «интуицией»

Hyundai Motor Company объявила об инвестировании в фирму Perceptive Automata, которая специализируется на разработке технологий для самоуправляемых транспортных средств.

Стартап Perceptive Automata зарегистрирован в Сомервилле (Массачусетс, США). Кроме того, у фирмы есть представительство в Кремниевой долине.

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Компания разрабатывает систему, которая позволит наделить автомобили уникальной «интуицией», сравнимой с человеческой. Машины, по сути, смогут распознавать настроение участников дорожного движения — пешеходов, мотоциклистов, велосипедистов, а также других автомобилистов.

Использование новой технологии позволит роботизированным автомобилям более эффективно принимать те или иные решения. Транспортные средства, к примеру, смогут распознавать намерения пешеходов.

Базовая технология Perceptive Automata основана на данных, получаемых с автомобильных датчиков, показывающих взаимодействие с людьми. Большой массив таких данных используется для тренировки моделей глубинного обучения, которые интерпретируют поведение людей так же, как сами люди.

Фактически новая платформа позволит транспортным средствам предугадывать дальнейшие действия других участников дорожного движения. Это должно повысить безопасность и улучшить транспортную инфраструктуру в крупных городах.