В автомобилях Hyundai появятся голограммы

Компания Hyundai Motor объявила о начале сотрудничества со швейцарским стартапом WayRay AG, который занимается реализацией проектов с использованием дополненной реальности.

Благодаря инвестициям со стороны Hyundai Motor, стартап разработает голографическую навигационную систему с дополненной реальностью, которой будут оснащать серийные автомобили бренда уже в 2020 году.

Hyundai активно развивает концепцию транспорта будущего, цель которой – предоставить водителям инновационные решения, направленные на объединение визуальных технологий и бортовых мультимедийных систем автомобилей. В рамках реализации этой концепции было достигнуто соглашение с компанией WayRay AG, известным стартапом, занимающимся разработкой голографических систем с использованием дополненной реальности.

Голографические системы WayRay дают возможность создавать дополненную реальность, где виртуальные объекты интегрируются в интерьер автомобиля. По сравнению с традиционными проекционными (HUD) дисплеями, доступными на рынке, WayRay предлагает применение миниатюрного проекционного модуля, обеспечивающего более четкое изображение, который может устанавливаться практически на любом автомобиле.