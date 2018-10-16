В Китае создали транспортный беспилотник на основе «кукурузника» (видео)

Инженеры академии аэрокосмических электронных технологий Китая провели первые летные испытания транспортного беспилотного летательного аппарата FH-98.

Беспилотник создан на базе многоцелевого биплана Y-5, который является доработанной копией советского самолета Ан-2 по прозвищу «кукурузник».

Разработчики установили на сельскохозяйственную версию самолета Y-5B системы дистанционного управления и автопилотирования, а также вычислительную систему, которая значительно упрощает пилотирование на всех режимах, в том числе взлете и посадке. Испытания аппарата провели на полигоне в Баотоу во Внутренней Монголии, инженеры признали их успешными.

Беспилотник в целом сохранил первоначальное оборудование базового самолета, потеряв только баки и системы распыления. Он имеет максимальную взлетную массу 5,3 тонны и способен перевозить грузы массой до 1,5 тонн и объемом не более 15 кубических метров.

Системы управления позволяют беспилотнику выполнять полеты на высоте до 4,5 тысячи метров на расстояние до 1,2 тысячи километров. Эти показатели идентичны характеристикам обычного Y-5B.

Специалисты утверждают, что серийные FH-98 можно будет использовать в том числе для медицинских перевозок в поисково-спасательных операциях и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Это станет возможным благодаря тому, что самолет Y-5B не требует специально подготовленных взлетно-посадочных полос – для посадки этого летательного аппарата достаточно свободной поверхности длиной 150 метров.

Многоцелевые самолеты Y-5 в различных версиях выпускаются в Китае по лицензии с 1968 года. Y-5B является сельскохозяйственной версией самолета, скопированной с советского Ан-2СХ.