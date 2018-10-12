Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 124 0

Гройсман рассказал, сколько выделят на ремонт дорог в 2019 году

Гройсман рассказал, сколько выделят на ремонт дорог в 2019 году

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на следующий год 55 млрд грн на строительство и ремонт украинских дорог.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Тwitter.

Читайте также: Ни одной гривны не платим за плохо сделанные дороги – Гройсман

“Мы взялись восстановить украинские пути, чтобы все областные центры были соединены хорошими трассами. В 2019 году выделяем на дороги 55 млрд грн, что на 7,4 млрд больше, чем в 2018”, – сообщил руководитель правительства.

По его мнению, каждый, кто путешествует по Украине на авто, уже видит масштаб ремонта дорог.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина