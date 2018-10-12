Гройсман рассказал, сколько выделят на ремонт дорог в 2019 году

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на следующий год 55 млрд грн на строительство и ремонт украинских дорог.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Тwitter.

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“Мы взялись восстановить украинские пути, чтобы все областные центры были соединены хорошими трассами. В 2019 году выделяем на дороги 55 млрд грн, что на 7,4 млрд больше, чем в 2018”, – сообщил руководитель правительства.

По его мнению, каждый, кто путешествует по Украине на авто, уже видит масштаб ремонта дорог.