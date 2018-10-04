Ни одной гривны не платим за плохо сделанные дороги - Гройсман

Масштаб выполненных работ в строительстве дорог в 2018 году беспрецедентный – количество лабораторных проверок идет на тысячи. И в 2019 год в государственном бюджете Украины для выполнения дорожных работ предусмотрено 56 млрд грн.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В этом году мы обеспечили беспрецедентный уровень и объем ремонта, реконструкции дорог – по каждому региону. Мы не беремся за дело, чтобы потом ее бросить. Мы ежегодно перевыполняем даже те задачи, которые ставим перед собой. В следующем году закладываем 56 млрд грн на выполнение дорожных работ», – сказал Гройсман.

Он отметил, что главный показатель эффективности всех шагов – качественные и безопасные дороги, которых становится все больше. За процессом наблюдают Государственная аудиторская служба, которая ведет финансовый учет, а также специалисты государственного предприятия “Дорожный контроль качества”.

“Госаудитслужба постоянно проверяет финансовую отчетность, плюс существует система лабораторных исследований. Бригады делают пробы и определяют, соответствует ли технология нормам. Ни одной гривны мы не платим за плохо сделанные дороги. В этом году сделано около 3 тыс. таких исследований. Плюс 300-400 различных проверочных мероприятий, которые позволяют добиваться качества», – сообщил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность того, что и местная власть приобщается к процессу в рамках реформы децентрализации. Вместе с тем, по областям, где дорожные работы ведутся плохо и без соблюдения сроков, будут сделаны выводы.