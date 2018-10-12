По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,984,410 млн и 49,132 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” такое же, как и “Куплю” (47 и 47). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 94 активные заявки по доллару на сумму более 103,542 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0800 – 120 00028,0600 – 28 00028,0500 – 3 00028,0500 – 1 00028,0500 – 1 00028,0400 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 900

28,0000 – 500

28,0100 – 15 005

28,0200 – 115 000

28,0400 – 5 000

28,0400 – 5 000

28,0400 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0789 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0304 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.