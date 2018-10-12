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В Киеве после подачи горячей воды произошло более 120 порывов труб

В Киеве после подачи горячей воды произошло более 120 порывов труб

В Киеве возобновили работу все котельные. После начала подачи воды произошло множество порывов труб.

Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, информирует пресс-служба ведомства в среду, 17 октября.

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По его словам, в данный момент в работе аварийных бригад более 120 повреждений сети, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение.

По информации чиновника, больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах.

Причиной такого большого количества повреждений труб называют долгое отсутствие горячей воды, которое вызвало коррозию.

По материалам Корреспондент.net
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