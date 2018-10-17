Apple выпустила наушники Beats ко дню рождения Микки-Мауса

Компания Beats by Dre, принадлежащая Apple, выпустила специальную серию наушников.

Девайс посвящён 90-летию самого узнаваемого героя вселенной Disney — мышонка Микки-Мауса. Модель называется Mickey Mouse 90th Anniversary Edition Solo3. Аксессуар имеет серый цвет, что намекает на происхождение мультяшного героя, и кастомизирован изображениями мышонка.

В комплекте с девайсом идёт защитный чехол. Стоимость наушников составила $400. Они пока что недоступны для покупки. Микки Маус является одним из символов империи The Walt Disney Company, официальной датой его рождения считается 18 ноября 1928 года.