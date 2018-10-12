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Рада ввела уголовную ответственность за незаконный въезд в Украину

Рада ввела уголовную ответственность за незаконный въезд в Украину

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №7017 “О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы”.

За документ проголосовали 243 депутата ВР.

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Проектом вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, устанавливается, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – на срок от пяти до восьми лет.

По материалам РБК-Украина
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