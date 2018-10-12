Отремонтированные вагоны будут отличаться цветом, а в купе можно будет регулировать температуру - глава УЗ

Пассажиры Укрзализныци могут узнать, в обновленном ли вагоне они путешествуют, по его цвету. Новые или отремонтированные вагоны будут красить в белый.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы УЗ Евгений Кравцов.

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Кравцов также показал фото первого вагона белого цвета, в котором в каждом купе установили индивидуальное регулирование температуры воздуха. Он анонсировал, что такие возможности будут внедрять и в других вагонах.

По словам Кравцова, с начала 2018 года в УЗ уже отремонтировали 46 вагонов, в 2017-м, для сравнения, отремонтировали только два по состоянию на октябрь.

«План до декабря 2018-го – обновить еще 53. А за несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода», – сообщил председатель УЗ.