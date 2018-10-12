Межбанк: доллар к 28,02/28,04 подняли ранние покупки СКВ нерезидентами

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,91/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.58 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 27,97/28,00 UAH/USD. Пролонгируя начатый накануне проект, нерезиденты в четверг с утра пораньше возобновили скупку доллара.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового «сжатия» на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 54 661,6 млн грн к отметке 53 455,5 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Возможно, этот нисходящий тренд немного снизил энтузиазм «зеленых быков» на межбанке – котировки доллара на 10.22 вернулись к более низким уровням: 27,97/27,99 UAH/USD.

По состоянию на 10.58 рынок безналичной пары доллар-гривна на межбанке пролонгировал рост стараниями подключившихся к «варягам» импортеров: 28,02/28,04 UAH/USD. «Народ решил, что пора брать»,- констатировал наш консультант.

Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,02/28,04 UAH/USD на фоне появившихся покупок «американца» и удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, к которому позже подключились импортеры, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,910 / 27,930

евро – 32,199 / 32,222

российский рубль – 0,4259 / 0,4265

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1510 / 1,1512

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