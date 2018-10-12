Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 224 0

В Киеве на взятке в 650 тыс. грн попался чиновник Укравтодора

В Киеве на взятке в 650 тыс. грн попался чиновник Укравтодора

В Киеве на взятке в 650 тысяч гривен задержали начальника центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина Госагентства автомобильных дорог Украины, — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

«(Чиновник — ред.) требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 тыс. грн за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО. Деньги начальник получил в два захода — 60 и 590 тыс. грн», — отметила спикер Юрия Луценко в соцсети.

По ее словам, следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры начали расследование указанного уголовного производства.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина