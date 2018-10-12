В Киеве на взятке в 650 тыс. грн попался чиновник Укравтодора

В Киеве на взятке в 650 тысяч гривен задержали начальника центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина Госагентства автомобильных дорог Украины, — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

«(Чиновник — ред.) требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 тыс. грн за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО. Деньги начальник получил в два захода — 60 и 590 тыс. грн», — отметила спикер Юрия Луценко в соцсети.

По ее словам, следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры начали расследование указанного уголовного производства.