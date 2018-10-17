Названы подержанные BMW, в надежности которых сомневаться не приходится

Автомобили BMW традиционно пользуются повышенным вниманием со стороны украинских любителей машин. И хотя даже среди них есть не очень удачные экземпляры, существуют «баварцы», качество которых можно без всякого стеснения назвать «эталонным» не только внутри линеек самого производителя, но и рынка автомобилей в целом.

1. BMW 3 E46

Автомобиль с большой буквы. Среди творений компании BMW уж точно. Все в Е46 гармонично – цена и качество, управляемость на дороге и надежность, дизайн салона и кузова. Автомобиль славится широким выбором двигателей. Здесь есть «сердца» бензиновые и дизельные объемами от 1,8 до 3 литров.

2.BMW 116

Данный автомобиль достоин упоминания уже потому, что проявляет необычайную выносливость. Сразу стоит отметить, что машина является городской. Она достаточно быстрая, маневренная, динамичная. Но в тоже время BMW 116 не испытывает каких-либо проблем с ездой по отвратительным, разбитым дорогам. Наибольшую популярность среди наших соотечественников приобрела модель на 1,6-литровом двигателе мощностью 116 «лошадок». На выбор доступны автоматическая и механическая трансмиссия.

3. BMW X5

Не автомобиль – мечта. Совершенно очевидно, что работая над BMW X5, инженеры приложили максимум усилий, чтобы сотворить автомобиль с одним из лучших показателей управляемости. Нужного эффекта они, конечно, добились только для езды по городу, однако в реалиях современного автомобильного рынка и это уже великое достижение. Авто оснащается мощным 6-цилиндровым 231-сильным двигателем.

4. BMW 3 E90

Автомобиль, который славится своей надежной трансмиссией и крепким приводом. Несмотря на некоторые проблемы с двигателем уже через 2-3 года умеренной эксплуатации, BMW 3 E90 все равно достоин внимания и престижного звания. Подвеска прослужит не меньше 100 тысяч километров даже при езде по нашим дорогам.

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