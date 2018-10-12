Шведская "дочка" российской компании Rusal на грани закрытия из-за санкций

Шведская «дочка» UC Rusal – Kubikenborg Aluminum AB – из-за угрозы вторичных санкций оказалась на грани закрытия, рассказал посол Швеции в России Петер Эриксон.

«Если быть честным и откровенным, то санкции США в отношении компании UC Rusal Олега Дерипаски оказались непредсказуемы и их последствия для шведских предприятий могут быть значительными. Kubikenborg Aluminum, «дочка» «Русала» в Швеции, находится на грани закрытия из-за вторичных санкций», – рассказал Эриксон.

По словам посла, проблемы шведского предприятия стали полной неожиданностью. «Это не было целью американских властей, но так так вышло, поскольку экономика глобальна. И для нас, и для вас это было непредсказуемо», – пояснил он. В UC Rusal не стали комментировать слова посла Швеции. По словам Эриксона, большинство шведских компаний начали работать с Россией в 90-е годы и открывали свои представительства задолго до того, как были введены антироссийские санкции. «У нас нет сведений, какие шведские производители уходят с российского рынка», – добавил он.