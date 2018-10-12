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Компания Ахметова договорилась с General Electric о поставке оборудования для "зеленых" электростанций

Компания Ахметова договорилась с General Electric о поставке оборудования для "зеленых" электростанций

Энергохолдинг ДТЭК подписал второй контракт с американской General Electric на поставку оборудования для Приморской ВЭС суммарной мощностью 200 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Первый договор на поставку оборудования для Приморской ВЭС (также 100 МВт) стороны подписали в декабре 2017 года. Ее сооружение завершится в конце 2018-го.

Вторая очередь мощностью 100 МВт также будет построена в Запорожской области. Начало строительства – четвертый квартал 2018 года.

“Наши амбиции – до конца 2019 года построить 1000 МВт мощностей солнечных и ветряных электростанций. Это амбициозная цель, требующая огромных инвестиций по меркам Украины. Стоимость строительства такого объема мощностей превышает €1 млрд”, – сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее ДТЭК договорился с китайской CMEC о проектировании и строительстве солнечной электростанции мощностью 200 МВт в городе Никополь (Днепропетровская область). В августе 2017 ДТЭК ВИЭ (операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики) ввела в эксплуатацию Трифоновскую солнечную электростанцию ​​(СЭС) мощностью 10 МВт в Херсонской области.

По материалам НВ
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