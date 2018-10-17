По программе "Доступное жилье" государство компенсирует до половины стоимости квартиры

По программе “Доступное жилье” государство компенсирует от 30% до половины стоимости квартиры, которую выберет участник.

Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

“Граждане, которые соответствуют критериям программы, имеют право на 30% безвозвратной поддержки или субсидии от государства. Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а при этом еще являются внутренними переселенцами или участниками АТО, с прошлого года имеют право на 50% такой государственной или местной помощи на приобретение жилья”, – отметил он.

По его словам, размер государственной поддержки рассчитывается в соответствии с нормативной площадью, которая рассчитывается для каждой семьи отдельно из расчета 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

При этом он добавил, что размер государственной поддержки зависит, соответственно, от площади квартиры, умноженной на стоимость квадратного метра и показателя льготы – 30% или 50%.