Межбанк: доллар к 27,92 понизила двойная порция предложения экспортной выручки.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на символические 0,18 коп., на торгах среды укрепился на 1,31 коп., оказавшись на уровне 27,9169 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,65 коп., составил 27,9158 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 октября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась до 27,905/27,935 UAH/USD, индицируя появление покупателей. Столь ранние покупки дали повод «обвинить» в этом спросе нерезидентов. Эта гипотеза была подтверждена позже анализом состава покупателей.

Меж тем к 10.05 на рынок подтянулись продавцы СКВ, их появление немного понизило цены доллара до 27,90/27,93, а спустя 25 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 27,90/27,92 UAH/USD, которую не покидали до 11.14 Киева. Новая волна покупок, встреченная эквивалентными предложениями доллара со стороны системных экспортеров, с одной стороны сбалансировала рынок, с другой, предельно сузила спред котировок «американца»: 27,91/27,92 UAH/USD.

Сложившееся равновесие покупок и продаж, сопровождаемое приличной ликвидностью сделок, сохранило эти котировки безналичной пары доллар-гривня на межбанке до 14.00, «позволив» доллару с этого часа немного растянуть спред: 27,91/27,93 UAH/USD.

С 15.10 продавцов на рынке стало больше, это дало старт предфинишной коррекции «американца» до 27,905/27,925 UAH/USD.

Эти курсы оставались стабильными на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.

Большинство сделок на межбанке 17 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9169 UAH/USD UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,91 / 27,93

евро – 32,27 / 32,27

российский рубль – 0,4254 / 0,4256

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