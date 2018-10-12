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Из-за повышения цен на топливо за АЗС возьмется Антимонопольный комитет

Из-за повышения цен на топливо за АЗС возьмется Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет Украины проверит, насколько обоснованно АЗС подняли цены на топливо и не вступили ли гиганты нефтяного рынка в сговор.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел”, – заявил Гройсман.

Премьер-министр принял решение обратиться к комитету, поскольку правительство не имеет никаких инструментов для проведения проверок АЗС.

По материалам ТСН
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