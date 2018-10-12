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Рада рассмотрела 500 поправок к Кодексу по процедурам банкротства

Рада рассмотрела 500 поправок к Кодексу по процедурам банкротства

Депутаты Верховной Рады в ходе рассмотрения Кодекса по процедурам банкротства во втором чтении прошли уже 500 правок из 1335 поданных.

Сейчас законопроект Кодекса №8060 принят только за основу и дорабатывается в текущем режиме. Кодекс состоит из двух книг: первая касается банкротства юрлиц, а вторая — восстановления платежеспособности физического лица, в частности, признание физического лица банкротом в случае его неспособности выполнять свои имущественные обязательства.

Документ устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Важным аспектом нового документа, на который обратили внимание юристы, является возможность признавать банкротами физических лиц.

Собственно, поэтому права на банкротство и списание долгов, по новому закону, могут лишить за сокрытие активов, а также за попытки заранее переписать имущество на других лиц или создать искусственный долг перед «своим» кредитором.

Такое же наказание ждет тех, кто будет обязан подавать в суд заявление о банкротстве, но не сделает этого. Речь идет о:

  • физлицах, чей совокупный долг превышает 300 минимальных зарплат (сейчас 1,12 млн грн);
  • физлицах-предпринимателях, чей долг превысит 500 минзарплат (1,86 млн грн);
  • тех, кто потерял единственный источник дохода, например, работу. В том числе вследствие болезни или иных обстоятельств;
  • должен одному из своих кредиторов столько, что это оставит остальных кредиторов ни с чем.
По материалам РБК-Украина
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