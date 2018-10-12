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Украина и Болгария подготовят соглашение о трудовой миграции

Украина и Болгария подготовят соглашение о трудовой миграции

Украина и Болгария подготовят проект соглашения об урегулировании вопросов трудовой миграции.

Как следует из пояснительной записки к постановлению, Украина и Болгария для развития дружеских отношений договорились провести переговоры о двустороннем соглашении для регулирования трудовой миграции между двумя странами.

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Для организации переговоров на сегодняшнем заседании Кабмина принято распоряжение о делегации для участия в переговорах.

В состав делегации войдут представители Минсоцполитики, Минюста и МИД. Кроме того, утверждены директивы, в которых сформулирована позиция украинской стороны.

По материалам РБК-Украина
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