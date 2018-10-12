По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,530 млн и 30,973 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 32). Максимальный курс продажи доллара 28,09 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму более 66,503 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0700 – 1 000

28,0400 – 45 000

28,0400 – 1 000

28,0300 – 110 000

28,0200 – 3 000

28,0100 – 30 000

28,0100 – 28 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 4 000

28,0200 – 10 000

28,0200 – 15 005

28,0200 – 10 000

28,0200 – 10 000

28,0200 – 5 000

28,0300 – 111 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0400 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9982 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.