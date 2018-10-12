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В этом году индекс аграрного производства в Украине вырос на 2% - Госстат

В этом году индекс аграрного производства в Украине вырос на 2% - Госстат

Индекс сельскохозяйственного производства Украины за период с января по август 2018 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что в январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года индекс сельхозпродукции вырос на 2%.

В контексте категорий хозяйств рост произошел преимущественно за счет агропредприятий – на 3,9%. Так, компании, специализирующиеся на растениеводстве, нарастили объемы произведенной продукции на 4,8%, животноводческие комплексы – на 2,3%. В хозяйствах населения сельхозпроизводство выросло на 0,3%, в растениеводстве – на 1,8%, а в животноводстве в хозяйствах населения производство, напротив, уменьшилось – на 2,2%.

По материалам УКРИНФОРМ
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