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Эксперт сообщил, как до конца года подорожают продукты потребительской корзины

Эксперт сообщил, как до конца года подорожают продукты потребительской корзины

Основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.

Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.

“Цены падать не будут ни на что практически. Будет небольшое снижение цен на овощи – на картофель, свеклу, может, капусту, поскольку погода сейчас хорошая, то с открытого грунта это будет собираться. Все остальное будут дорожать примерно на 1-2% в месяц до конца года – то есть в среднем на 5%”, – отметил экономист.

По его словам, традиционно следует ожидать в ближайшее время сезонного подорожания молока – а значит, и молочных продуктов. Как пояснил Пензин, это связано с тем, что фермеры переводят коров с пастбищ в закрытые помещения и кормят купленным кормом.

Умеренно будут расти цены и на мясную продукцию.

Крупы, мука и, соответственно, хлеб будут также дорожать в среднем на 1,5% в месяц. Повышение цен на эту группу продуктов обусловлено плохим качеством урожая и повышением мировых цен на зерновые. Стимулировать подорожание хлебобулочных изделий в Украине, по мнению экономиста, будет также и подорожание тарифов на энергоносители.

Цены на яйца в условиях украинского монополии будут колебаться в зависимости от условий на внутренних рынках и от экспортных показателей. Ситуация на рынке сахара, по мнению эксперта, станет известна уже в ноябре, когда появятся показатели урожая.

При этом он добавил, что стабильный рост цен будет продолжаться до преддверия новогодних праздников, когда цены будут стремительно расти под воздействием ажиотажного спроса. В целом же в течение периода до конца года подорожание будет сдерживаться уровнем европейских цен, которого почти достигли показатели в Украине.

По материалам УНН
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