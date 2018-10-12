Великобритании придется заплатить за выход из ЕС до 47,5 млрд долларов - СМИ

Великобритании придется заплатить в качестве отступных за выход из Евросоюза до 36 млрд фунтов (47,5 млрд долларов), если на переговорах по Brexit она не сможет договориться о заключении торгового соглашения.

Об этом во вторник сообщила газета Tha Daily Telegraph со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Филиппа Хаммонда.

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По данным издания, глава британского минфина во вторник на заседании кабмина сказал, что Великобритания сэкономит только от 3 до 9 млрд фунтов (от 4 до 11,9 млрд долларов), если выйдет из ЕС без торговой сделки.

Один из участников правительственного совещания, ссылаясь на Хаммонда, сказал: “Правовая консультация Минфина заключалась в том, что в случае если мы выйдем без соглашения, нам все равно придется заплатить ЕС 30-36 млрд фунтов (40-47,5 млрд долларов), потому что мы вряд ли выиграем любое дело, которое будет отправлено в международный арбитраж”.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в понедельник приглашении лидерам ЕС на саммит в Брюссель 17-18 октября написал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения сейчас более вероятен, чем когда-либо.

Он также подтвердил, что 17 октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров сообщества о ситуации на переговорах.