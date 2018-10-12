Цены на сигареты скоро резко пойдут вверх: причины и прогнозы

В новом законопроекте Кабмин предложил снова увеличить акцизную ставку на сигареты, что, безусловно, скажется и на цене изделий. Сайт “Сегодня” разбирался, как вскоре вырастет стоимость табачной продукции, зачем это правительству и каких еще сюрпризов можно ожидать, пишет Сегодня.

В Раде зарегистрировано семь законопроектов, которые призваны урегулировать рынок табачной продукции тем или иным способом. Так, один из законопроектов, который быстро стал нашумевшим, документ №9085, предлагает дополнительно проиндексировать ставки акцизов на табачные и алкогольные изделия.

Кабмин подал этот законопроект вместе с госбюджетом на 2019 г. Документ должен внести изменения в налоговый кодекс и увеличить ставки акциза в среднем почти на 9%. Например, если ставка налога на тысячу сигарет с фильтром составляла 2071 грн, то сейчас предлагается поднять ее до 2257,4 грн. Казалось бы, эти изменения не слишком значительны, но, напомним, что ежегодно акциз на табачные изделия в Украине и так должен расти на 20%.

Еще в прошлом году правительство приняло восьмилетний план повышения акциза. До 2025 г. акциз на табачную продукцию в Украине должен достичь европейского уровня, а следовательно, из-за этого ежегодно он повышается на 20%. Вспомним, что в 2017 г. минимальный акциз с одной пачки сигарет составлял 8,9 грн, но уже к 2025 г. он должен составить 90 евро за 1000 сигарет, т.е. 1,8 евро за пачку (по сегодняшнему курсу это около 58 грн).

В правительстве же отмечают, что такие повышения нужны для того, чтобы перекрывать темпы инфляции. Но, по мнению экспертов, это просто попытка по-быстрому наполнить бюджет, чтобы закрыть дыры, ведь уровень инфляции в Украине гораздо ниже.

“У нас есть обязательства перед Евросоюзом повысить до минимального розничного акциза ЕС. И мы это делаем, исходя из курса. Повышение было разбито где-то на 23% в год, и все производители прекрасно понимали, что акциз поднимется. А это Кабмин ввел, чтобы проиндексировать инфляцию. Мы увидели девальвацию гривни на 3%, а инфляцию на 8%. И для того, чтобы дойти до европейского акциза, нам нужно ориентироваться на курс доллара или евро, но никак не на инфляцию”, – рассказывает в комментарии сайту “Сегодня” Алексей Дорошенко, генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.