Президент просит правительство давать компенсацию пенсионерам, получающим меньше прожиточного минимума

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство должно предусмотреть выплату компенсаций из бюджета тем пенсионерам, которые получают пенсии меньше прожиточного минимума.

«Я твердо убежден, что нам нужно сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, было компенсировано из бюджета. Чтобы они могли получать то, что обеспечивает им нормальную жизнь», — заявил Порошенко во время посещения Яворивского полигона 16 октября.

Читайте также: Украинцам предлагают вторую пенсию

Отметим, что правительственным проектом о государственном бюджете предусмотрено направить на дотации пенсионному фонду 166 миллиардов гривен, что на 20% больше, чем в 2018 году.

Кстати, начните заботиться о своей пенсии сейчас и получайте Бонусы к депозитам на нашем портале.