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Кабмин планирует увеличить средства на модернизацию техники и оборону

Кабмин планирует увеличить средства на модернизацию техники и оборону

В проекте госбюджета на следующий год правительство предусматривает 209,7 миллиарда гривен расходов на безопасность и оборону, что на 31,7 миллиарда превышает расходы этого года.

Об этом сообщает правительственный портал.

На закупку и модернизацию военной техники в проекте бюджета-2019 заложено почти 17 миллиардов гривен, что на 612,7 миллионов больше, чем в этом году.

Зарплаты военнослужащих должны составлять не менее 10 тысяч гривен в месяц в следующем году.

В проекте бюджета-2019 для Минобороны расходы по бюджетной программе “Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны” увеличены на 16,57 миллиардов гривен до 81,64 миллиардов гривен.

Всего в 2019 году объем финансирования из общего фонда для Минобороны возрастет по сравнению с этим годом на 17,6 миллиардов гривен и составит 99,3 миллиардов гривен.

Кроме того, финансирование инженерно-техническое обустройства границы должно удвоиться и составит 400 миллионов гривен, а расходы на разведывательную деятельность в сфере защиты государственной границы увеличатся на 36,8 миллионов гривен до 155,79 миллионов гривен.

По материалам Економічна Правда
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