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В Украине стало меньше безработных

В Украине стало меньше безработных

В сентябре 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне августа – 1,1%. При этом количественно безработных стало немного меньше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, по состоянию на 1 октября в Государственной службе занятости были зарегистрированы 287,1 тыс. безработных.

На 1 сентября 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 292,8 тыс. безработных.

Количество вакансий в сентябре составило 97 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного – 2510 грн.

По материалам НВ
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