НБУ назвал причины роста цен в сентябре

В сентябре 2018 года потребительская инфляция в годовом измерении была выше прогнозов Национального банка Украины за счет базовой компоненты и цен на топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

“Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках”, – подчеркнули в Нацбанке.

Рост цен на сырые продукты питания в сентябре замедлился до 0,8%, что соответствовало прогнозу НБУ.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 13,5% по сравнению с сентябрем прошлого года и были ниже июльского прогноза вследствие отсрочки повышения тарифов на газ для населения.

В сентябре замедлился рост цен на алкогольные напитки, а также цен на табачные изделия. В то же время сохранялось давление на административные цены из-за ускорения роста заработных плат и цен на топливо.

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