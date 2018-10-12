В Украине подешевел бензин – заправщики испугались падающей нефти

После затяжного периода подорожания в Украине начало дешеветь автомобильное топливо. За выходные две крупные сети заправок WOG и ОККО опустили стоимость бензинов на 50 коп/л. Теперь литр «пятого» в их сетях стоит 34,99 грн., а «92-й» отпускают по 33,99 грн./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы «А-95».

Кроме того, в сетях Marshal, Овис, Катрал в пределах 40-50 коп/л. упала стоимость дизеля. А на ZOG этот вид топлива подешевел сразу на 1 грн.

В итоге, средняя стоимость «пятого» бензина в Украине на сегодня составляет 33,04 грн./л (-12 копеек), а литр дизтоплива продается в рознице по 31,77 грн. (-2 копейки).

Эксперты отмечают, что ценовое движение не было неожиданностью. А снижение стоимости топлива вызвано коррекцией мировых цен на нефть, которые после роста до 85 $/бар. в конце прошлой недели упали ниже $81/бар.

Кроме того, в последние несколько недель курс доллара не только перестал расти, но и начал уверенно снижаться, опустившись ниже психологического уровня 28,0 грн./$. Что дополнительно стимулирует заправщиков опускать ценники на стелах.

По оценкам экспертов, в ближайшую неделю топливо в Украине продолжит дешеветь. Ранее они прогнозировали, что исходя из сложившихся факторов суммарно бензин и дизель могут подешеветь примерно на 1 грн.