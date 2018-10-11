По информации на 12:45, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,261 млн и 43,595 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,13 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 89,856 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 1 000
28,0700 – 1 000
28,0500 – 10 000
28,0200 – 1 000
28,0200 – 5 000
28,0100 – 50 000
28,0100 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 11 000
28,0000 – 143 000
28,0100 – 15 000
28,0100 – 15 000
28,0100 – 20 000
28,0200 – 30 000
28,0200 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0351 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9889 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.