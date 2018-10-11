По информации на 12:45, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,261 млн и 43,595 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,13 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 89,856 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1000 – 1 000

28,0700 – 1 000

28,0500 – 10 000

28,0200 – 1 000

28,0200 – 5 000

28,0100 – 50 000

28,0100 – 150 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 11 000

28,0000 – 143 000

28,0100 – 15 000

28,0100 – 15 000

28,0100 – 20 000

28,0200 – 30 000

28,0200 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0351 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9889 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.