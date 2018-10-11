Европейских пользователей атакует банковский троян

Антивирус ESET предупреждает о росте активности вредоносной программы DanaBot, которая атакует пользователей устройств под управлением операционных систем Windows, — указано на esetnod32.

Названный зловред — это банковский троян. Программа имеет модульную архитектуру, а в основе большинства её функций лежат плагины. Так, например, модуль Sniffer внедряет вредоносный скрипт в браузер жертвы. Плагин Stealer, в свою очередь, собирает пароли из широкого спектра приложений — браузеры, FTP-клиенты, VPN-клиенты, чаты и почтовые клиенты, онлайн-покер и пр.

Вредоносная программа DanaBot написана на языке Delphi. В настоящее время зловред атакует европейских пользователей.

Злоумышленники, стоящие за распространением DanaBot, используют спам-рассылки, которые имитируют счета от различных компаний.

Отмечается, что операторы DanaBot недавно внесли изменения в архитектуру трояна, добавив новые функции. «У них появился плагин TOR, который потенциально можно использовать для создания скрытого канала связи между злоумышленником и жертвой, а также 64-битная версия Stealer-плагина и новый плагин для удалённого доступа к рабочему столу», — говорят в ESET.