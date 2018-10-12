Климат и инновации. За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2018 году

Кто такие Уильям Нордхаус и Пол Ромер и почему их работы так важны для мирового сообщества.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

В своих работах они никак не пересекаются между собой.

Если интерес Нордхауса сосредоточен на климатических изменениях и их влиянии на экономику, то Ромер занят изучением влияния на экономику технологического прогресса.

ЭП объясняет, кто такие Нордхаус и Ромер и в чем заключается важность их работ.

Кто такой Уильям Нордхаус

Уильяму Нордхаусу 77 лет. Он родился 31 мая 1941 года в Альбукерке, США.

Нордхаус получил степень бакалавра в Йельском университете в 1963 году. В 1967 году он получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, после чего вернулся в “Йель”, где продолжает работать.

При администрации американского президента США Джимми Картера, в 1977-1979 годах, Нордхаус был членом Совета экономических консультантов. Он также являлся иностранным членом Шведской королевской академии инженерных наук.

Кроме того, Нордхаус — соавтор популярного учебника по экономике “Экономика: вводный анализ” вместе с Полом Самуэльсоном, также лауреатом Нобелевской премии.

Нордхаус стал одним из первых экономистов, обративших внимание на глобальное потепление и изменение климата. Он начал заниматься темой глобального потепления еще в 1970-е годы, будучи аспирантом. Сейчас его называют основателем современной экологической экономики.

Что в его работах об изменении климата

Нордхаус стал одним из первых, кто начал говорить о необходимости налогообложения выбросов углерода. По сути, углекислый газ, который попадает в атмосферу и нагревает Землю, не укладывается в обычные рыночные транзакции.

“Для экономики этих выбросов не существует, если не вмешаться и не интернализировать эту экстерналию (внешний эффект), то есть встроить изменение климата в экономические модели и процессы”, — пишет научное издание N+1.

Нордхаус утверждал, что лучший способ ограничить выбросы — рассчитать стоимость фиксированного уровня выбросов, а затем потребовать от компаний или правительств оплатить эти расходы.

“Изменение климата является частью особого вида экономической деятельности, известной как глобальные общественные блага. Чтобы решить эту проблему, как минимум, все страны должны договориться о штрафе за выбросы углекислого газа и других парниковых газов по согласованной минимальной цене”, — говорится в его работах.

В 1990-х Нордхаус разработал первую интегрированную оценочную модель DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy). Она позволяет экономистам анализировать затраты на изменение климата. В этой модели связаны воедино экономические и климатические показатели (связь экономического роста с выбросами углерода и потеплением).

Эта модель позволила высчитать, сколько денег должны платить все причастные к выбросам в атмосферу и возможным климатическим изменениям. Нордхаус считает, что примерно 40 долл за тонну.

Позже он создал похожую региональную модель (RICE), с помощью которой можно спрогнозировать затраты на выбросы в регионе или стране.

Почему это важно

Многие заметили, что в день вручения Нобелевской премии был представлен доклад ООН об опасностях изменения климата и вероятности удержать рост глобальной средней температуры на Земле в пределах 1,5 градуса.

“В докладе предупреждается, что для предотвращения значительного ущерба международное сообщество должно быстро скоординировать изменения в регулировании окружающей среды в масштабах, которые не имеют документального исторического прецедента”, — пишет New York Times.

Можно сказать, что благодаря работам Нордхауса мировое сообщество научилось оценивать экономические последствия глобального потепления.

Кто такой Пол Ромер

Американскому экономисту Полу Ромеру 62 года. Он бакалавр математики (1977) и доктор философии (1983) в области экономики Чикагского университета.

Профессор Стэнфордского университета, затем Нью-Йоркского университета. директор Института управления городским хозяйством Мэррона при Нью-Йоркском университете. Научный сотрудник Национального бюро экономических исследований. В 2016-2018 годах — шеф-экономист Мирового банка.

Что в его работах о технологических инновациях

Ромер попытался объяснить роль технических достижений в обеспечении экономического роста, понять поразительное ускорение роста экономики, которое началось с промышленной революцией.

Если традиционная экономика рассматривает только два фактора производства — капитал и труд, то Ромер добавляет третий — технологию.

Как отмечает New York Times, экономисты традиционно рассматривали появление новых идей как манну с небес: очевидно важную, но не контролирующую государственную политику.

Ромер утверждал, что компании и государства могли бы способствовать технологическим инновациям, например, инвестируя в новые исследования и разработки.

Один из выводов Ромера в том, что экономика, располагающая ресурсами человеческого капитала и развитой наукой, имеет в долгосрочной перспективе лучшие шансы роста, чем экономика, лишенная этих преимуществ.

Из модели Ромера следует: если одна фирма добивается продвижения, то остальным гораздо легче этому научиться. То же самое может происходить с ценой товара.

“Предметы сохраняют постоянную стоимость за единицу продукции, тогда как идеи имеют огромную стоимость за первую единицу продукции и практически нулевую — за каждую следующую единицу”, — говорит Ромер.

Ученый не является автором идеи эндогенной модели экономического роста. Он доработал модель другого американского экономиста Кеннета Эрроу, поэтому модель обучения в процессе деятельности (Learning-by-doing) названа в честь обоих экономистов.

Почему это важно

Ромер изменил подход к макроэкономике, предложил другой способ моделирования экономических процессов.

“Он ввел параметр “знания”, коэффициент, который сам является фактором производства. Он предложил другой взгляд на то, как моделировать экономику, и этот взгляд оказался очень плодотворным. Он позволял понять, почему на практике какие-то страны растут, а какие-то не растут, и одновременно объяснить, от чего зависит производительность труда. Один из влияющих на нее факторов и есть общий набор знаний и идей”, — пишет N+1.

Федор Попадюк