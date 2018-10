Невидимый прорыв. Удастся ли Украине подняться в рейтинге Всемирного банка

В последние дни октября Всемирный банк оглашает результаты рейтинга Doing Business. В рамках этого проекта начиная с 2003 года эксперты банка оценивают государства в зависимости от легкости ведения бизнеса. Первые позиции в исследовании Doing Business традиционно занимают страны с самым дружественным деловым климатом (Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания и др.). Замыкают рейтинг государства с наименее благоприятными условиями для предпринимательства (Сомали, Эритрея, Венесуэла, Южный Судан, Йемен, Ливия и пр.)

В последнем рейтинге Doing Business 2018, обнародованном осенью прошлого года, Украина заняла 76-ю позицию из 190. То есть расположилась чуть выше среднего уровня по соседству с Панамой, Кыргызстаном, Китаем, Бутаном и Узбекистаном. В сравнении с результатом Doing Business 2017 Украина улучшила позиции на четыре пункта. А всего с 2012 года, когда страна продемонстрировала наихудший показатель (152-е место), нам удалось отыграть 76 пунктов.

В Украине улучшение позиций в рейтинге Doing Business — дело государственной важности. Продвижение в проекте служит одним из ключевых индикаторов реализации утвержденной в 2015 году президентской Стратегии устойчивого развития “Украина-2020”. Каждый отвоеванный у стран-конкурентов пункт власть преподносит как достижение.

Удастся ли чиновникам накануне избирательной кампании вновь отрапортовать об успехах — вопрос открытый и вместе с тем уже предрешенный. “Составители рейтинга Doing Business отправляют опросы для сбора данных в январе-феврале и собирают полный список реформ, которые могут повлиять на рейтинг Doing Business, до конца июня, — говорит Дарья Михайлишина, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). — Поэтому отразиться на позиции Украины в рейтинге смогут лишь реформы, которые удалось провести с июня 2017 года по июнь 2018-го”. Чтобы сделать предварительный прогноз относительно места Украины в рейтинге Doing Business 2019, Фокус попросил экспертов проанализировать достижения и провалы указанного периода.

Без резких движений

Если проследить динамику продвижения Украины в рейтинге Doing Business с 2012 года, становится заметным ее замедление. Дарья Михайлишина объясняет: чем выше позиции государства в рейтинге, тем сложнее дается дальнейшее повышение. Следовательно, на радикальный прорыв рассчитывать вряд ли стоит. К тому же Украина соревнуется не только с собою прошлогодней, но и с другими странами, которые могут куда лучше преуспеть в реформах и вырваться вперед.

Изменения, повлиявшие на бизнес-климат в исследуемый рейтингом период, эксперты оценивают довольно сдержанно. “За последний год не произошло никаких событий, которые могли бы кардинально изменить позицию Украины в рейтинге, — считает партнер юридической фирмы JN Legal Игорь Опадчий. — Слабым местом продолжает оставаться отсутствие эффективной защиты прав компаний, пострадавших от деятельности недобросовестных контрагентов. Также не улучшился доступ бизнеса к кредитным ресурсам”.

Рейтинг Doing Business оценивает ситуацию в десяти направлениях: “Регистрация предприятий”, “Получение разрешений на строительство”, “Подключение к системе электроснабжения”, “Регистрация собственности”, “Получение кредитов”, “Защита миноритарных инвесторов”, “Налого­обложение”, “Международная торговля”, “Обеспечение исполнения контрактов” и “Разрешение неплатежеспособности”.

По оценке экспертов Офиса эффективного регулирования (BRDO), позиция Украины может улучшиться в таких разделах рейтинга, как “Получение разрешений на строительство”, “Международная торговля”, “Разрешение споров” и, возможно, чуть-чуть продвинется в компоненте “Защита миноритарных акционеров”.

В числе изменений, которые обеспечат этот результат, Денис Малюська, заместитель главы BRDO, называет облегчение процесса оформления строительства простых объектов (не нужно получать в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям технические условия для проектирования и др.) и упрощение экспорта и импорта автозапчастей (уже не нужен документ, подтверждающий, что это не товар военного назначения). Также за счет вступления в силу новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса упрощается урегулирование незначительных споров (в основном исков о взыскании долга до 500 прожиточных минимумов). Сроки рассмотрения таких дел судом сокращаются, оценка дел проводится только по письменным материалам без прений сторон и т. п. В остальных шести компонентах рейтинга в BRDO ожидают падение или, в лучшем случае, сохранение прежних позиций.

“Наш подсчет показывает, что Украина седьмой раз подряд усилит позиции в Doing Business, но рост не будет очень большим и вряд ли превысит несколько пунктов, — говорит Малюська. — То есть наша страна по-прежнему будет находиться в восьмой десятке рейтинга”. Несмотря на то, что практически все опрошенные эксперты выражают аналогичный сдержанный оптимизм, нельзя исключать, что негатив перевесит успехи и Украина все же потеряет несколько баллов в общем зачете.

Ловкость рук

Двукратное улучшение позиций в рейтинге Doing Business с 2012 года на первый взгляд выглядит значительным достижением. Действительно, подобную динамику обусловили реформы, которые заметно облегчают жизнь бизнесу. В их числе Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), называет запуск дерегуляции и электронизации сервисов в государственных ведомствах и структурах, решение проблемы возмещения НДС экспортерам, изменения в банковской сфере и энергетике.

Однако ради продвижения в Doing Business власть зачастую предпринимает лишь точечные или локальные изменения, которые хоть технически и повышают позиции Украины, но радикально на положение дел не влияют. В качестве примера Денис Малюська приводит уменьшение Киевсоветом размера паевого участия для застройщиков, которые возводят здания на участках, принадлежащих им на основании права собственности (не аренды). “Такая льгота не имеет никакого разумного обоснования — это было сделано исключительно под методологию рейтинга с целью сбавить прессинг, связанный с необходимостью полной отмены паевого участия по всей территории страны”, — утверждает он.

По сути, паевое участие — это дополнительный сбор с инвестиций в размере 10% от общей сметной стоимости для нежилых строений и 4% — для жилых. По информации Малюськи, паевое участие превратилось в коррупционный “договорной” пункт, мешающий развитию конкурентного рынка — местные власти решают в ручном режиме, кому платить его полностью, кому — снизить размер, а кому не платить вовсе”.

Стоит напомнить, что Doing Business учитывает только ситуацию в крупнейшем деловом центре страны. Из-за этого многие нюансы, влияющие на положение бизнеса в регионах, остаются “за кадром”.

По словам Дарьи Михайлишиной, список реформ, приведенный составителями рейтинга Doing Business, помимо прочего включает такие сравнительно мелкие улучшения, как отмена необходимости изготовления печати для открытия бизнеса. Во многом за счет незначительных изменений Украине как раз и удалось упрочить позиции в авторитетном рейтинге “малой кровью”.

Также эксперты отмечают, что учтенные при составлении рейтинга некоторые положительные изменения в украинских реалиях зачастую могут давать негативный побочный эффект. “Появление негосударственных регистраторов привело к повышению количества махинаций и злоупотреблений с реестрами, что, соответственно, обернулось ростом проблем с защитой права собственности”, — приводит пример Игорь Опадчий.

Не увидели слона

Еще одна проблема Doing Business в том, что анализ изменений по 10 направлениям не отражает полноты картины условий ведения бизнеса в стране. “Зрелость финансовой системы, макроэкономическая стабильность и уровень коррупции непосредственно не входят в число элементов рейтинга Doing Business, но их значение для бизнеса трудно переоценить, — говорит Шамиль Мусаев, партнер, руководитель отраслевой практики транспорта и инфраструктуры компании KPMG в Украине. — Эти факторы особенно актуальны и непосредственно влияют как на инвестиционную привлекательность для внешних игроков, так и на внутренний бизнес-климат”.

Денис Малюська из BRDO главным фактором, который остается вне радаров Doing Business, считает коррупцию и подчеркивает, что методология рейтинга не учитывает коррупционные платежи. То есть чиновничье вымогательство, которое создает нагрузку на бизнес и препятствует входу на рынок международных игроков, благополучно существует на фоне семимильного продвижения в авторитетном рейтинге.

По мнению Игоря Опадчего, методология рейтинга Doing Business не учитывает качество работы правоохранительных органов, что непосредственно влияет на ведение бизнеса и его прогнозируемость. А незаконное вмешательство силовиков в работу предпринимателей по-прежнему продолжается и создает для них значительные сложности.

В числе основных проблем страны, не отраженных в рейтинге, Анна Деревянко также называет коррупцию, равно как недоверие к судебной системе и отсутствие земельной реформы. “Чтобы бизнес осознал, что у нас есть свобода предпринимательства и беспрепятственный доступ к разным сегментам деятельности, нужна качественная и эффективная борьба с коррупцией и верховенство права, — подчеркивает Деревянко. — Но сегодня не все законодательные документы работают, а контрабанда и давление правоохранительных органов не способствуют развитию прозрачного бизнеса в стране”. По всей видимости, на эти факторы инвесторы обращают куда больше внимания, чем на позицию Украины в Doing Business и ее изменение.

“Большинство инвесторов прежде всего изучают, гарантирует ли государство единые и понятные правила игры, — рассказывает Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”. — Но в нашей стране правила игры зачастую регулируются не законами, а действиями бюрократов, иностранных инвесторов отпугивает то, что чиновники могут менять условия задним числом, к примеру, вымогая доплатить налоги пятилетней давности или отменяя ранее выданные разрешительные документы”.

Крупные предприниматели в случае возникновения подобных проблем могут искать защиту в бизнес-ассоциациях или на высшем государственном уровне и зачастую благодаря этому находить компромисс. Однако показательное создание в ручном режиме тепличных условий важным для страны инвесторам отнюдь не подтверждает повсеместное улучшение бизнес-климата.

Прекрасное далеко*

Эксперты не видят предпосылок для прорыва и в следующем рейтинге Doing Business 2020 — прежде всего в силу политических факторов. “В 2019 году в нашей стране будут проходить две избирательные кампании: в марте — президентская, в октябре — парламентская, — объясняет Роман Марченко. — Поэтому политики и чиновники предпочтут концентрировать усилия на выборах, а не на проведении реальных преобразований в государстве”. То есть важные реформы, по всей видимости, будут стоять на паузе.

Вместе с тем войти в топ-50 рейтинга Doing Business, на чем акцентировал внимание президент Петр Порошенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе зимой текущего года, для Украины вполне реально. По оценке Дениса Малюськи из BRDO, при идеальном стечении обстоятельств для этого хватило бы полтора года. То есть теоретически оказаться в топ-50 Украина сможет в рейтинге Doing Business 2021, который обнародуют осенью 2020 года.

Ключевыми шагами для вхождения в топ-50, по оценке Малюськи, должно стать усиление защиты миноритарных акционеров, совершенствование процедуры банкротства, упрощение оформления земельных участков под линиями электропередачи, отмена паевого участия в инфраструктуре населенного пункта, имплементация “единого окна” на таможне и др.

“Продемонстрировав значительный прогресс в таких областях, как “Начало бизнеса”, “Получение кредита”, “Международная торговля”, “Принудительное исполнение контрактов” и “Регистрация собственности”, Украина может обеспечить существенное продвижение в рейтинге Doing Business”, — говорит Шамиль Мусаев из KPMG. Но, по его мнению, результат будет зависеть от продолжения реформ и политической воли всех ветвей власти.

В частности, речь идет о дееспособности парламента, который зачастую блокирует реформы. “Нужные и важные инициативы встречают сопротивление в Верховной Раде, — сожалеет Денис Малюська. — Большая часть преобразований, влияющих на рейтинг этого года, реализована при помощи одного комплексного постановления Кабмина. Но потенциал для решений на подзаконном уровне остается небольшой, а для ощутимых результатов нужны законы”. В подтверждение своих слов эксперт приводит в пример законопроект об улучшении инвестиционного климата (№8124), который уже дважды вносился правительством в парламент, но за несколько лет так и не был принят даже в первом чтении. Если ситуация не изменится, войти в топ-50 даже к 2021 году будет проблематично.

Впрочем, вхождение в топ-50 Doing Business не должно становиться самоцелью. Даже если Украине и удастся прорваться в первые пять десятков за счет законодательных изменений, без снижения уровня коррупции и достижения макроэкономической стабильности бизнес вряд ли будет чувствовать себя намного лучше, чем сегодня.

