Южная и Северная Кореи договорились соединиться железной дорогой

Южная Корея и КНДР решили соединить две страны железнодорожным сообщением.

Об этом в понедельник, 15 октября, в пограничном пункте Пханмунджом договорились южнокорейский министр объединения Чо Мен Гюн и его северокорейский коллега Ри Сон Гвоном.

Читайте также: Австрия запустит поезда на электроаккумуляторе

Также отмечается, что стороны уже согласовали сроки старта совместного проекта.

“Две Кореи согласились начать совместный проект по модернизации и, в конечном счете, соединению своих железных дорог, а также дорог через границу. В конце ноября или начале декабря”, – говорится в сообщении.

В сентябре во время третьего саммита Северной и Южной Корей стороны договорились о прекращении вражды.

Две страны несколько лет договаривались объединиться железнодорожным сообщением.