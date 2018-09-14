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Австрия запустит поезда на электроаккумуляторе

Австрия запустит поезда на электроаккумуляторе

Австрийский железнодорожный перевозчик ÖBB вместе с компанией Siemens Mobility разработали концепт поезда с электрическим аккумулятором, который может передвигаться по электрифицированным и неэлектрифицированным железным дорогам. Об этом пишет Railway Technology.

Новые поезда Desiro ML Cityjet Eco будут использоваться с 2019 года и позволят сократить вредные выбросы в атмосферу, которые возникают при использовании поездов на дизельной тяге, на 50%.

В Desiro ML Cityjet Eco установлены литий-титановые аккумуляторы емкостью 528 кВт/час, которые заряжаются при движении по электрифицированной железной дороге. Если поезд выезжает на неэлектрифицированный участок, система управления автоматически переключает питание на аккумуляторы.

Новые поезда способны развивать скорость до 120 км/час, их испытания на железной дороге начнутся до конца 2018 года.

По материалам hightech.fm
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