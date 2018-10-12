"Нафтогаз" перевыполнил свой план по запасам газа на зиму

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 9 млрд 243,04 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”, 100%-ной “дочки” “Нафтогаза Украины”, пишет Сегодня.

Так, с 8 апреля по 14 октября 2018 года запасы в хранилищах выросли в 2,2 раза – до 16 млрд 678,2 млн кубометров с 7 млрд 435,16 млн кубометров “голубого топлива”.

Напомним, как ранее заявил главный исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

Витренко объяснял, что к старту отопительного сезона – 15 октября – в подземных хранилищах газа (ПХГ) должно быть накоплено 16,1 млрд кубометров голубого топлива (сейчас в наличии – 16,7 млрд кубометров), тогда как на эту же дату прошлого года в хранилищах было накоплено 16,8 млрд куб. м.

По словам Витренко, такое сокращение закачки связано с тем, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с довольно высокими запасами – 7,4 млрд куб. м – при минимально необходимом объеме газа в ПХГ в 5 млрд куб. м.

Справка Finance.ua

Украина уже более 1000 дней живет без газа из России.