Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 299 0

В четырех крупных городах Украины уже стартовал отопительный сезон

В четырех крупных городах Украины уже стартовал отопительный сезон

В четырех украинских городах – Киеве, Львове, Виннице и Броварах на Киевщине – уже официально стартовал отопительный сезон.

“Правда, тепло там подают преимущественно до детсадов, школ, поликлиник, больниц, заведений культуры”, – отмечают в сообщении. В Киеве начали подавать в квартиры горячую воду, которой не было несколько месяцев из-за долгов за газ. В частности, она уже появилась на Троещине возле ТЭЦ-6. Местные жители рассказывают, что в некоторых домах уже даже потеплели батареи.

Отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Однако, согласно правилам, местные органы власти принимают решение о запуске отопления после того, как на улице в течение трех дней подряд средняя температура воздуха составит менее 8 градусов тепла. До конца этой недели в Украине еще продлится “бабье лето”, но в выходные уже похолодает.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина